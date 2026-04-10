Jefferies: Orta Doğu’daki savaş küresel güç dengelerini yeniden şekillendirdi

Jefferies ekonomisti Mohit Kumar, Orta Doğu’daki savaşın küresel ekonomi ve jeopolitik dengeler üzerinde yeni bir kazanan-kaybeden tablosu oluşturduğunu belirtti.

Kumar, ABD’nin bu çatışmadan doğrudan kazançlı çıkıp çıkmayacağının belirsizliğini koruduğunu ifade ederken, yükselen petrol ve doğal gaz fiyatlarına karşı en dayanıklı büyük ekonominin ABD olduğunu vurguladı. ABD’nin enerji tarafındaki görece avantajı sayesinde fiyat şoklarından diğer büyük ekonomilere kıyasla daha sınırlı etkilenebileceğini kaydetti.

Jeopolitik açıdan ise Kumar, mevcut tablonun en fazla Rusya ve Çin’in lehine geliştiğini değerlendirdi. Kumar ayrıca, İran’ın bölgesel ağırlığını artırabileceğini ve yaptırımların gevşetilmesi ya da kaldırılmasının daha olası hale geldiğini söyledi.

En ağır ekonomik darbeyi Körfez ülkeleri alabilir

Kumar’a göre savaşın en büyük ekonomik kaybedenleri Körfez ülkeleri olabilir. Kumar, İran’ın daha güçlü bir bölgesel aktör haline gelme ihtimalinin, bu ülkeler açısından ekonomik ve stratejik baskıyı artırdığına dikkat çekti.

Asya ekonomilerinin de enerji ithalatına yüksek bağımlılıkları nedeniyle çatışmanın ekonomik maliyetini ağır hissedebileceğini belirten Kumar, özellikle petrol ve gaz fiyatlarındaki yükselişin bölge üzerinde ek baskı yaratacağını ifade etti.

Avrupa ekonomik değil, jeopolitik kayıp yaşıyor

Avrupa’nın ise bu süreçte daha çok jeopolitik alanda kayıp yaşadığını savunan Kumar, kıtanın küresel gelişmeler üzerindeki etkisinin giderek zayıfladığına işaret etti.