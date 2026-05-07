Jeffrey Epstein'e ait olduğu iddia edilen 'intihar notu' ortaya çıktı

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken cezaevinde ölü bulunan Jeffrey Epstein'e ait olduğu ileri sürülen ve "intihar notu" olarak değerlendirilen bir yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

CNN'in haberine göre, ABD'de bir federal yargıç, Epstein'in ölümünden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notun kamuoyuna açıklanmasına karar verdi.

"Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf"

Paylaşılan notta, aylar süren soruşturmalarda herhangi bir sonuca ulaşılamadığına ilişkin ifadelerin yer aldığı görüldü.

Notta, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf" sözlerinin bulunduğu aktarıldı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise söz konusu notun gerçekten Epstein tarafından yazılıp yazılmadığının henüz netlik kazanmadığı belirtildi.

Notu hücre arkadaşının bulduğu öne sürüldü

The New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, milyarderin cezaevindeki ölümünden birkaç hafta önce yaşandığı belirtilen intihar girişiminin ardından hücrede bir not buldu.

Haberde, söz konusu notun Tartaglione'nin kendi ceza davası kapsamında federal yargıç tarafından mühürlendiği ve o tarihten bu yana New York'taki bir adliyede gizli tutulduğu belirtildi.

NYT'nin, üzerinde "veda zamanı" ifadelerinin bulunduğu belirtilen ve bu nedenle "intihar notu" olarak değerlendirilen belgenin gizliliğinin kaldırılması için mahkemeye başvurduğu aktarıldı.