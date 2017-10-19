Jeopolitik riskler, petrol fiyatlarını yükseltiyor

19 Ekim 2017

Aydın ŞAHİNALP

Brent petrolün varili, ABD ham petrol stoklarındaki gerileme ve Irak’taki gerginliğin ardından uluslararası piyasalarda 58,16 dolar seviyelerinden işlem görüyor. Önceki gün 57,78 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,32 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, dün sabah 58,13 dolardan açıldı.

Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,04 dolardan alıcı buldu. Analistler, ABD’nin ham petrol stoklarındaki azalış ve Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerginliğin petrol arzını sınırlayabileceği endişesine yol açtığını ve bu durumun fiyatlarda yükseliş yönlü hareketi desteklediğini belirtiyor. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,24 ile 58,28 dolar aralığının direnç, 58,16 ile 58,20 dolar alığının ise destek bölgesi olarak önemli olduğunu belirtiyor.

“Daha büyük hareketler olabilir”

ABD’li yatırım Bankası Goldman Sachs ise Orta Doğu’da yoğunlaşan jeopolitik risklerin petrol piyasasına belirsizlik getirdiğini duyurdu. Bankanın analizine göre, petrol piyasası, Irak, İran ve ABD arasındaki gerilimin tetiklediği jeopolitik risklerle mücadele ediyor. Goldman söz konusu risklerin petrol arzını uzun vadede tehdit edeceğini savunuyor.

Aralarında Damien Couvalin’in de yer aldığı Goldman analistleri, hazırladıkları araştırma notunda, “Piyasanın şu ana kadar vermiş olduğu sınırlı tepki, olası üretim aksamaları üzerindeki yüksek belirsizlik ile tutarlı. Üretimde yeni aksamalar yaşandığı süre, piyasa da daha büyük hareketler olabilir” ifadeleri yer aldı.

Son günlerdeki gelişmeler, Irak hükümetinin ülkenin kuzeyinde Kürt kuvvetleri ile mücadele vererek bölgede üretim aksamaları olacağı görünümünü destekliyor. Fakat Bağdat yönetimi petrol zengini Kerkük bölgesindeki sahaları ve tesisleri Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden geri aldıktan sonra İngiliz enerji devi BP’den üretimi ivedikle yeniden geliştirmeye çağırıyor. Irak Petrol Bakanı Jabar Ali al-Luaibi BP’den, Kerkük petrol sahalarını geliştirme planlarını hızla hayata geçirmesini talep etti. Suudi Arabistan’ın ardından OPEC’in ikinci büyük üreticisi Irak’ın hedefi Kerkük’teki günlük ham petrol üretimini 1 milyon varilin üstüne çıkarmak. Öte yandan Trump liderliğindeki Beyaz Saray Tahran’a karşı tutumunu sertleştiriyor. İran’a yeniden ekonomik yaptırımlar uygulanarak Orta Doğu petrol arzını düşüreceğine ilişkin yüksek belirsizlik piyasalarda endişe yaratıyor.

'Suudi Arabistan ve Rusya 60 doların üzerinde anlaştı'

Yatırımcıların hissiyatı petrolde volatilitenin (oynaklığın) sürdüğünü işaret ederken petrol piyasalarına yön veren isimlerden bazıları piyasaların yeniden dengelendiğini savunuyor. Fransız enerji devi Total’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Patrick Pouyanne çarşamba günü Londra’daki bir konferansta yaptığı konuşmada, “Piyasaların dengelenmesi zaman alacak” dedi.

Ve ekledi: “Üç yıldan fazla bir süre arz fazlası yaşandığında piyasanın dengelenmesi zaman alır. Evet piyasalar volatil ancak zihniyetler de volatil. Piyasaların dengelenmesi için zaman önemli. Yakın vadede ‘çok güçlü talep’ bekliyorum. Pouyanne, Suudi Arabistan Kralı Salman’ın bu ayın başında gerçekleştirdiği tarihi Moskova ziyaretinin Rusya-Suudi Arabistan ilişkilerini güçlendirdiğini ve her iki tarafın da petrol fiyatlarının yüksek olmasını istediklerini söyledi.

Total’in patronu Pouyanne, “Suudi Arabistan ve Rusya’nın ham petrol varil fiyatının 60 dolar üzerinde olmasını hedeflediklerini düşünüyorum” dedi.