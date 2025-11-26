Jeopolitik riskler ülkelerin kredi notlarını baskılıyor: Scope Ratings'ten 2026 uyarısı

Scope Ratings, 2026 yılına yönelik yayımladığı "Ülke Kredi Notları Görünüm" raporunda küresel jeopolitik gerilimlerin, siyasi kutuplaşmanın ve yapısal mali sorunların dünya ekonomileri üzerindeki baskısının sürdüğünü belirterek genel görünümü "negatif" olarak açıkladı. Kuruluş, daha güçlü büyüme ve mali dayanıklılık ihtimallerinin bu riskler tarafından gölgelendiğini ifade etti.

Raporda, Avrupa'da Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin olası bir ateşkes ya da yeni bir askeri tırmanma senaryosunun ekonomik ve mali belirsizliği artırdığı vurgulandı. ABD'nin dalgalı dış ve ticaret politikalarının yanı sıra Çin'in kritik hammaddelerdeki hakimiyetinin küresel tedarik zincirleri açısından risk oluşturduğu belirtildi.

Scope, Avrupa'da yapay zekâ kaynaklı verimlilik artışının ve AB'nin Next Generation EU fonlarıyla bağlantılı reformların büyümeye destek verebileceğini aktardı. Ancak birçok ülkede bütçe açıkları ve borç/GSYH oranlarının yükseldiğine dikkat çekildi. Kuruluş, ABD'nin notunun ekimde AA-/Durağan seviyesine düşürüldüğünü, Fransa'nın ise AA- notunun korunmasına rağmen görünümünün eylülde Negatife çevrildiğini hatırlattı.

Yüksek notlu ülkelerde aşağı yönlü baskılar arttı

Değerlendirmede, 2019'dan bu yana süren derecelendirme yakınsamasının devam edeceği, Kıbrıs, Yunanistan, İtalya, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerde yukarı yönlü baskıların görüldüğü, buna karşılık Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa ve ABD gibi yüksek notlu ülkelerde aşağı yönlü baskıların arttığı ifade edildi.

Scope yöneticileri, hükümetlerin bütçe açıklarını azaltma, borç seviyelerini istikrara kavuşturma, artan faiz ödemeleri ve sosyal harcama taleplerini karşılamanın yanı sıra güvenlik ihtiyaçlarını da yönetmek zorunda olduğuna dikkat çekti. Orta vadede mali disiplinin ilerlememesi durumunda ülke kredi profillerinin zayıflayabileceği, kısa vadeli piyasa oynaklığının ise Avrupa Merkez Bankası dâhil merkez bankalarının araçlarıyla yönetilebileceği kaydedildi.