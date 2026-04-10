Jet yakıtında sert yükseliş: Avrupa'da uçuşlar tehlikede

Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret akışında yaşanan aksaklıkların sürmesi halinde Avrupa havacılık sektöründe ciddi yakıt sorunları yaşanabileceği değerlendiriliyor. Sektör temsilcileri, özellikle jet yakıtı tedarikinde kısa vadede kritik bir daralma riskine dikkat çekiyor.

Avrupa havalimanları için "kıtlık" uyarısı

Financial Times'ın haberine göre, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), Avrupa Birliği Komisyonu yetkililerine gönderdiği mektupta jet yakıtı rezervlerinin hızla azaldığını bildirdi.

Mektupta, Hürmüz Boğazı'nda ticaret akışının üç hafta içinde tamamen normale dönmemesi halinde Avrupa'daki havalimanlarının jet yakıtında "sistemik kıtlıkla" karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapıldı.

Savaş sonrası arzda büyük kesinti

ABD/İsrail-İran Savaşı'nın 28 Şubat'ta başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki ticaretin aksaması, enerji tedarik zincirinde önemli kesintilere yol açtı. Günlük yaklaşık 15 milyon varil ham petrol ile 5 milyon varil petrol ürünü sevkiyatının bu süreçte ciddi şekilde sekteye uğradığı belirtildi.

Jet yakıtı fiyatlarında sert yükseliş

Arz tarafındaki daralma, fiyatlara da hızlı şekilde yansıdı. Avrupa'da jet yakıtı fiyatları savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artarak rekor seviyelere ulaştı.

IATA verilerine göre, küresel jet yakıt endeksinde 27 Şubat'ta varil başına 99,4 dolar olan fiyatlar, 3 Nisan itibarıyla yüzde 110 artışla 209 dolara çıktı. Kuzeybatı Avrupa'da maliyet, sigorta ve navlun dahil fiyatın ise varil başına 216,9 dolara yükseldiği kaydedildi.

Avrupa, Orta Doğu arzına bağımlı

S&P Global verilerine göre, Orta Doğu'dan Kuzeybatı Avrupa'ya günlük 177 bin varil jet yakıtı sevk ediliyor. Aynı kaynağa göre, bölgeden Güney Avrupa ve Doğu Akdeniz'e 31 bin varil, Afrika'ya 100 bin varil ve Asya'ya 17 bin varil jet yakıtı gönderiliyor. Ayrıca 34 bin varil jet yakıtı Süveyş Kanalı üzerinden Kızıldeniz'e ulaşıyor.

Uzmanlar, özellikle Avrupa gibi Basra Körfezi'nden gelen jet yakıtına yüksek oranda bağımlı bölgelerin, tedarik aksaklıklarına karşı daha kırılgan olduğuna işaret ediyor.

Havacılık sektöründe risk artıyor

Arzda yaşanan sıkıntılar sahaya da yansımaya başladı. İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtı kullanımına yönelik kısıtlamalar uygulanırken, bazı hava yolu şirketleri savaşın uzaması halinde Avrupa genelinde yaz sezonu uçuşlarının aksayabileceği uyarısında bulunuyor.

Sektör temsilcileri, mevcut gelişmelerin devam etmesi halinde havacılık faaliyetlerinde maliyet artışı ve operasyonel aksaklıkların daha da belirgin hale gelebileceğini ifade ediyor.