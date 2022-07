Jill Biden’dan 'tako' özrü

Takip Et

Jill Biden, Texas eyaletindeki San Antonio kentinde daha önce La Raza Ulusal Konseyi olarak bilinen Latin kökenli bir sivil haklar ve savunma grubu olan UnidosUS'un yıllık konferansında konuşmuş, Latin Amerikalıları meşhur yemekleri 'tako'ya benzetmişti.

First Lady Biden konuşmasında, Latin toplumuna iltifat etmek için “Bronx'un bodegası kadar farklı, Miami'nin çiçekleri kadar güzel ve burada San Antonio'daki kahvaltılık takoları kadar eşsizsiniz” ifadelerini kullanmıştı.



Tepkilerin ardından First Lady Biden'ın sözcüsü Michael LaRosa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "First Lady, sözleri Latin topluluğu için saf hayranlık ve sevgi dışında bir şey ifade ettiği için özür diliyor” dedi.

"Biz tako değiliz"

First Lady Biden’ın başarısız iltifat girişiminin ardından Ulusal Hispanik Gazeteciler Derneği Jill Biden’a tepki göstermiş, sosyal medyada "Biz tako değiliz" paylaşımında bulunmuştu. Dernek ayrıca açıklamasında, “San Antonio'daki Latinlerin benzersizliğini göstermeye çalışmak için kahvaltılık takoları kullanmak, bölgedeki Latinlerin çeşitliliğine karşı kültürel bilgi ve duyarlılık eksikliğini gösteriyor" ifadelerini kullanmıştı.