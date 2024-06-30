Jimi Hendrix'in imzaladığı defter 2 bin sterline satıldı

Rolling Stone dergisinin yaptığı "Dünyanın En İyi 100 Gitaristi" listesinde birinci seçilen Jimi Hendrix'in, Fransa'da yaşayan İngiliz vatandaşı Sara Bland için imzaladığı defter açık arttırma ile satıldı.

70 yaşındaki Bland, henüz 14 yaşındayken arkadaşlarıyla birlikte ABD'li pop grubu The Walker Brothers'ı görmek için gittiği Ipswich şehir merkezinde, Jimi Hendrix ile tanıştı ve imzasını aldı.

BBC'de yer alan haber göre, Hendrix'in bir başka imzasının 6 bin sterline satıldığını gören Bland, elindeki defteri satmaya karar verdi. 2 bin ila 3 bin sterlin arasında satış bekleyen Bland, açık arttırma kararına ilişkin "Elimde değerli olabilecek bir şey olduğunu ve artık ona bakmadığımı düşündüm, neden satmayayım ki? Satılırsa satılır, satılmazsa satılmaz, ama ne kazanırsam kazanayım, çok iyi. Oldukça mutlu olacağım" ifadesinde bulundu.

Bland'in açık arttırmaya çıkardığı Hendrix imzalı defter, 2 bin sterline alıcı buldu.