Jimmy Kimmel’ın talk şovu, Charlie Kirk olayı hakkındaki sözlerinin ardından süresiz askıya alındı

Amerikan televizyonunun en bilinen talk şovlarından “Jimmy Kimmel Live”, yayın hayatına ara veriyor.

ABC, sunucu Jimmy Kimmel’ın muhafazakâr aktivist Charlie Kirk’ün suikastına ilişkin sözlerinin yarattığı tepkiler sonrası programı “süresiz” olarak yayından kaldırma kararı aldı. Kanal sözcüsü de bu kararı doğruladı.

Ne olmuştu?

31 yaşındaki Charlie Kirk, 10 Eylül’de Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir açık oturumda bir keskin nişancı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

ABD’de Cumhuriyetçi muhafazakâr çevrelerde etkin bir isim olan Kirk, aynı zamanda İsrail’e verdiği güçlü destekle tanınıyordu.

Yetkililer cinayetle bağlantılı olarak 22 yaşındaki Tyler Robinson’ı suçladı. Savcılık, Robinson için idam cezası talep ederken, FBI’ın en az 24 kişiyi daha soruşturduğu ortaya çıktı.

Kimmel’ın sözleri tepki çekti

Jimmy Kimmel, olayın ardından yaptığı monologda, muhafazakâr kesimin cinayete verdiği tepkileri hedef aldı.

Kimmel, “MAGA çetesi, Charlie Kirk’ü öldüren bu genci kendilerinden biri dışında bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ve bundan siyasi çıkar elde etmeye uğraşıyor” ifadelerini kullandı.

Bu sözler kısa sürede büyük tepki topladı. Hatta Federal İletişim Komisyonu (FCC) Başkanı Brendan Carr, programın askıya alınması çağrısında bulundu. Gelen tepkilerin ardından ise ABC yönetimi, talk şovun yayınını süresiz olarak durdurdu.