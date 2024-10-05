Joby Aviation ve Toyota'nın 894 milyon dolarlık yatırımı New York'ta sergileniyor

Kaliforniya merkezli Joby Aviation firmasının, Japon otomobil devi Toyota'dan aldığı 894 milyon dolarlık yatırım desteğiyle ürettiği elektrikli hava taksisi, havayolu ortağı Delta ve mobilite ortağı Uber ile iş birliği yapılarak, New York'taki Grand Central Terminali'nin Vanderbilt salonunda halkın gösterimine açıldı.

ABD Federal Havacılık İdaresi'nden uçuş için gerekli izin süreci henüz sonuçlanmadığı için ABD'de henüz uçamayan hava taksisinin önümüzdeki yıl Dubai'de uçuşlara başlaması planlanıyor.