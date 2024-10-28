Joe Biden, 5 Kasım Seçimleri için bugün oyunu kullanacak
ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimi için erken oy kullanacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre Biden, oyunu Delaware eyaletinde Wilmington’da kullanacak.
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ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde, bugünden oyunu kullanacak. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın erken oy kullanma hakkını Delaware eyaletine bağlı Wilmington kentinde değerlendireceği belirtildi.