Joe Biden: Afgan ordusu savaşmayı denemedi bile
Afganistan'de Taliban'ın ülkeyi işgal etmesine seyirci kalmakla eleştirilen ABD Başkanı Joe Biden, "Afgan liderler ülkeden kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile" dedi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Joe Biden, "Amerikan birlikleri, Afgan güçlerinin kendileri için savaşmaya istekli olmadığı bir savaşta savaşamaz ve ölmemelidir." ifadesini kullandı.
ABD Başkanı, tahliye operasyonuna müdahale etmesi ya da ABD askerlerine saldırması durumunda sert ve hızlı karşılık vereceklerini Taliban'a ilettiklerini söyledi.
Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu.
Etiketler