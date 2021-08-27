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Joe Biden: Bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da yaşanan saldırılarda 12 ABD askerinin öldürülmesinden birkaç saat sonra açıklama yapıyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Kabil'de yaşanan patlamayla ilgili açıklamasına 'Kabil'de zor gün' sözleriyle başlayan Biden, İstihbarat teşkilatlarının uyarısını yaptığı saldırının Kabil'de gerçekleştiğini söyledi ve çok sayıda Amerikalı ve sivilin ölümüne yol açtığını belirtti.

Biden, "Kabil'de bu saldırıyı gerçekleştirenler biliyorlar ki biz affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz" ifadesini kullandı.

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