Joe Biden: Bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz

Kabil'de yaşanan patlamayla ilgili açıklamasına 'Kabil'de zor gün' sözleriyle başlayan Biden, İstihbarat teşkilatlarının uyarısını yaptığı saldırının Kabil'de gerçekleştiğini söyledi ve çok sayıda Amerikalı ve sivilin ölümüne yol açtığını belirtti.

Biden, "Kabil'de bu saldırıyı gerçekleştirenler biliyorlar ki biz affetmeyeceğiz, unutmayacağız ve bedelini ödetmek için peşlerine düşeceğiz" ifadesini kullandı.



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