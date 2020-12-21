Joe Biden canlı yayında aşı oldu

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, canlı yayında Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen mRNA aşısını oldu.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Biden, üç hafta sonra ikinci doz için tekrar aşı olacak.

Biden, aşı sonrası yaptığı açıklamada, “Sıranın önüne geçmek istemiyorum, ancak Amerikan halkına bu aşıyı almanın güvenli olduğunu gösterdiğimizden emin olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.