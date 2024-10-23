Joe Biden: Donald Trump demokrasimize tehdit, hapse atmalıyız

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşan seçimler öncesinde New Hampshire'de Demokrat destekçilerine seslendiği bir konuşmada, eski ABD başkanı ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a ilişkin sert eleştirilerde bulundu.

Biden, Trump’ın demokrasiyi tehdit eden bir figür olduğunu öne sürerek, "Onu hapse atmalıyız" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından alkışlanan Biden, açıklamasını düzelterek, "Asıl yapmamız gereken, onu siyasi olarak dışarda tutmak" dedi.

Trump’ı anayasal düzeni zedelemekle suçlayan Biden, “Demokrat aday Kamala Harris’e karşı Trump’ın zaferi demokrasimizi tehlikeye sokar” şeklinde konuştu. Biden’ın ifadeleri, Trump’ın 2016 kampanyasında rakibi Hillary Clinton hakkında kullandığı “hapse atın” söylemini anımsattı.

Trump’ın kampanya sözcüsü Karoline Leavitt, Biden’ın bu açıklamalarına karşılık olarak, “Biden’ın gerçekleri söylediğini düşünüyoruz. Rakiplerini yenemedikleri için Trump’a zulmetmeyi hedeflediler. Asıl tehdit Biden ve Kamala Harris’tir” dedi.