Joe Biden: Fiyatları ve maliyetleri düşürmemiz gerek

Biden, ABD'de 1982'den bu yana en yüksek artışı gösteren kasım ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak "Bugünkü rakamlar, küresel bir salgından çıkarken dünya genelindeki ekonomilerin karşı karşıya olduğu baskıları yansıtıyor, fiyatlar yükseliyor." diye konuştu.

Kasım ayı verilerinin toplanmasından sonraki haftalarda yaşanan gelişmelerin, fiyat ve maliyet artışının istenen hızda olmasa da yavaşladığını gösterdiğini aktaran Biden, kasım ayı enflasyonunun itici güçlerinden enerji ve araç fiyatlarında düşüşler görüldüğünü anlattı.

Biden şunları söyledi:

"Bu gelişmeye rağmen fiyat artışları aile bütçelerini sıkıştırmaya devam ediyor. Raflardaki malları daha pahalı hale getiren tedarik zincirimizde salgınla ilgili zorluklarda ilerleme kaydediyoruz ve önümüzdeki haftalarda bu konuda daha fazla ilerleme bekliyorum. Ancak tüketiciler bu toparlanmadan emin olmadan önce fiyatları ve maliyetleri düşürmemiz gerekiyor. Bu, yönetimimin en önemli hedefi."

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı verilere göre, TÜFE kasımda aylık yüzde 0,8 artarak beklentilerin üzerine çıkarken yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 6,8 arttı.