Joe Biden sessizliğini bozdu: NATO tehdit altında, Trump ABD’yi zayıflatıyor

ABD'nin eski Başkanı Joe Biden, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump'a karşı sessizliği bozdu.

Biden, şubat ayında Trump ile Ukrayna lideri Zelenskiy arasında Oval Ofis'te yaşanan tartışmayı eleştirerek, bu üslubun Amerika'nın değerleriyle bağdaşmadığını söyledi. “Biz demokrasi ve özgürlük ülkesiyiz, zapt etme ülkesi değiliz” diyen Biden, Trump’ın “Panama’yı geri alalım” ve “Grönland’ı satın alalım” gibi ifadelerle ABD’nin imajına zarar verdiğini belirtti.

Trump yönetiminin ardından uluslararası düzende oluşan güvensizliğe dikkat çeken Biden, Avrupa ile ittifakın zayıfladığını ve NATO’nun varlığının ciddi biçimde sorgulandığını ifade etti. Normandiya Çıkarması anmalarında yaptığı konuşmaya atıfta bulunan Biden, “Demokrasiyi savunmak liderlik düzeyinde unutuluyor” dedi.

“Putin’in duracağını sanan herkes yanılıyor”

Biden, Trump’ın dış politikadaki yaklaşımını “modern çağın ödün politikası” olarak nitelendirerek, Rusya’nın saldırganlığını ödüllendiren bu tutumun hem Ukrayna’yı hem Avrupa’yı riske attığını söyledi.

Biden “Putin’in duracağını sanan herkes yanılıyor” uyarısında bulunurken, ABD’nin Ukrayna’ya bağımsızlığını koruyacak desteği verdiğini ancak nükleer bir savaştan özellikle kaçındıklarını vurguladı.

Yaşı ve zihinsel yeterliliğine yönelik eleştiriler

Yaşı ve zihinsel yeterliliğiyle ilgili eleştirilere rağmen yeniden aday olmasının doğru bir karar olduğunu savunan Biden, başkanlığı döneminde NATO’yu genişlettiklerini hatırlatarak, “Tüm bunları biz başardık, ama şimdi bunları yıkmak isteyen biriyle karşı karşıyayız” dedi.

Demokrasinin tüm dünyada gerilediğine işaret eden Biden, "Her nesil demokrasi için savaşmak zorunda" ifadelerini kullanırken Trump’ın anayasal sınırlar içinde davranmasa da Amerikan demokrasisinin geleceği konusunda daha iyimser olduğunu belirtti.