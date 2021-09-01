Joe Biden: Tahliye işlemi 'olağanüstü başarılı'

Çekilme kararının sorumluluğunun kendisine ait olduğunu yineleyen ve Kabil'deki tahliye operasyonunu "olağanüstü başarılı" olarak değerlendiren Biden, Afganistan'da yaklaşık 200 Amerikan vatandaşının beklediğini belirterek "İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Kabil'deki Havalimanı saldırısında 13 ABD askerinin öldürülmesinden sorunlu DEAŞ'ın Horasan kolu olarak bilinen DEAŞ-K'ya karşı mücadelelerinin devam edeceğini belirten Biden, mücadeleyi sürdürmek için Afganistan'da olmalarının gerekmediğini belirtti.

"Amerikan halkına dürüst davranma zamanı" diyen Biden, "On yıl daha sürecek bir savaş dönemi başlatmayı reddediyorum" ifadelerini kullandı.