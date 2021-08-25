John Kirby: Çekildikten sonra Kabil'de sorumluluğumuz kalmayacak

Kriby, ABD Genelkurmay Başkanlığı Bölgesel Operasyonlar Direktörü Tümgeneral William "Hank" Taylor ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Afganistan’dan çekilme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 kişiye helikopterle kurtarma operasyonu

Tahliyelerin hızla devam ettiğini belirten Kirby, Kabil Havalimanına gelmeye çalışan ve ABD’nin talep ettiği belgeleri taşıyanlara geçiş izini vermeleri için Taliban komutanları ve yetkilileri ile iletişim içinde olduklarını söyledi.

Kirby, ABD’nin önceki gece Afganistan’dan tahliye edilmek üzere 20 kişiyi helikopterle Kabil Havalimanına naklettiklerini belirterek, bu kişilerin kim olduklarına ve nereden getirildiklerine dair bilgi vermedi.

Kalan son birlikler çekildikten sonra sorumluluğumuz kalmaz

Kabil Havalimanın korunmasına ilişkin bir soruya ise Kirby, "Kalan son birlikler de tahliye edildikten sonra Kabil Havalimanında herhangi bir sorumluluğumuz kalmayacak." yanıtını verdi.

Sözcü, Türkiye’nin Kabil’deki faaliyetlerine yönelik ise herhangi bir yorum yapmaktan kaçındı.

ABD son 24 saatte 19 bin kişiyi tahliye etti

Tümgeneral Taylor ise, son 24 saatte Kabil’den 19 bin kişiyi tahliye ettiklerini, bölyece ülkeden çıkarılan kişi sayısının 88 bine ulaştığını kaydetti. Taylor, ayrıca Kabil Havalimanında 10 bin kişinin halihazırda tahliye edilmeyi beklediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Ağustos 2021'de ABD'nin Afganistan'daki tüm faaliyetlerini sonlandırmış olacaklarını açıklamıştı.