John McAfee cezaevinde ölü bulundu

İspanya Yüksek Mahkemesi, vergi kaçırma suçlamasıyla İspanya'da tutuklu bulunan 75 yaşındaki ünlü anti-virüs programı yazılımcısı John McAfee'nin Amerika'ya iadesine izin vermişti. Britanyalı-ABD'li ünlü bilgisayar programcısı, Barselona'daki hücresinde ölü bulundu.

Katalan Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre McAfee'nin ölümünde her şey intihara işaret ediyor.

İstanbul'a gitmek üzereyken gözaltına alınmıştı

McAfee 2020 yılının Ekim ayında İstanbul'a gitmek üzereyken, Barselona El Prat Havalimanı'nda yapılan kimlik tespiti üzerine gözaltına alınmıştı. ABD'de vergi kaçırmakla suçlanan McAfee, kripto para satışlarında manipülasyon yapmak ile de suçlanmış ve 30 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilmişti.