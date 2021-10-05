Johnson and Johnson, ABD'de destek aşı başvurusu yaptı

ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) yapılan başvuruda, daha önce J&J aşısı olmuş 18 yaş ve üzeri kişilere ikinci destek aşısı onayı talep edildi.

FDA, 23 Eylül’de, Pfizer-BioNTech aşısının üçüncü dozunu 65 yaş üstü kronik hastalığı bulunanlar ve riskli işlerde çalışanlar için onaylamıştı.

FDA tavsiye komitesinin gelecek hafta J&J ile birlikte Moderna’nın da destek aşısı için sunduğu verileri inceleyeceği, onay vermesi durumunda ay sonuna kadar söz konusu iki şirketin destek aşılarının da uygulanmasına başlanabileceği belirtildi.

ABD’de sağlık yetkilileri, destek aşı uygulamasında farklı aşıların karıştırılmamısını tavsiye ediyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 5 milyon 111 binden fazla kişiye üçüncü doz COVID-19 aşısı yapıldı.