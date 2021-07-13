  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. 'Johnson and Johnson aşısı nörolojik bozukluğa yol açabilir' uyarısı
Takip Et

'Johnson and Johnson aşısı nörolojik bozukluğa yol açabilir' uyarısı

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, "Johnson and Johnson COVID-19 aşısı, nadir görülen nörolojik bozukluğa yol açabilir." açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Johnson and Johnson’ın geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının nadir görülen nörolojik bir bozukluğa yol açabileceği ihtimali konusunda uyarıda bulundu.

FDA’nın, Guillain-Barre Sendromu (GBS) olarak bilinen rahatsızlıkla ilgili yaklaşık 100 vakayı incelediği, Johnson and Johnson aşısı ile arasında net bir bağ kurulamamakla birlikte “ufak ama mümkün” bir riski taşıyabileceğine karar verdiği kaydedildi.

GBS rahatsızlığı ile ilgili şimdiye kadar bildirilen vakaların genellikle 50 yaş ve üstü erkeklerde görüldüğü, aşılamadan yaklaşık iki hafta sonra semptomlar geliştiği bildirildi.

Uzmanlar ise, Johnson and Johnson aşısı ile GBS arasındaki olası bağlantıyı tartışmaya devam edeceklerini, ancak şu anda aşının hala güvenli ve etkili olduğunu, potansiyel faydalarının risklerden daha ağır bastığını belirtiyor.

GBS'nin sinir sistemine saldırdığı, düzensiz kalp atışlarına, nefes almada zorluk ve bir dizi başka soruna neden olduğu kaydediliyor.

 

İşveren işçileri COVID-19 aşısı olmaya zorlayabilir mi?İşveren işçileri COVID-19 aşısı olmaya zorlayabilir mi?Sağlık
ABD'de COVID-19 bir haftada yüzde 47 arttıABD'de COVID-19 bir haftada yüzde 47 arttıDünya

 

Etiketler
Corona virüs koronavirüs COVID GÜNLÜĞÜ