Johnson and Johnson, COVID-19 aşısı onayı için şubatta başvuru yapabilir

ABD'li ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın, yeni tip koronavirüse (COVID-19) karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde (AB) yaygın kullanımı için şubatta başvuru yapabileceği belirtildi.

Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Peter Liese, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun sağlıktan sorumlu üyesi Stella Kyriakides ile yaptıkları toplantıda Johnson and Johnson'ın başvurusu hakkında bilgi aldıklarını aktardı.

Liese, "Kyriakides, Johnson and Johnson şirketinin şubatta piyasa onayı için başvuru yapmasının beklendiğini açıkladı." ifadesini kullandı.

ABD'li şirketin başvurusu, AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) COVID-19 aşısı için yapılan dördüncü başvuru olacak.

Bugüne kadar BioNTech-Pfizer, Moderna ve AstraZeneca ile Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşılar için EMA'ya başvuru yapıldı. Bunlardan BioNTech ve Moderna'ya onay verildi. AstraZeneca'nın aşısına ocak sonunda onay çıkması bekleniyor.

AB'nin Johnson and Johnson şirketiyle 400 milyon doz aşı alım sözleşmesi bulunuyor.