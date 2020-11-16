Johnson: Birleşik Krallık AB olmadan da refaha erebilir

BBC'nin, Birleşik Krallık hükümeti açıklamasına dayandırdığı haberinde, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın, Birleşik Krallık'ın AB ile bir Brexit anlaşması imzalamasa bile ülkenin refaha erebileceğinden emin olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşik Krallık'ın AB ile ilişkilerini, AB'nin Birleşik Krallık'ın egemenliğine saygı duymaması durumunda, Avustralya benzeri bir çerçevede kurmak istediği ifade edildi.

Hükümet açıklamasında yapılan yorumlarda, Brexit görüşmelerinde Birleşik Krallık'ın egemenliği ve bağımsızlığına müdahale olarak görülen herhangi bir teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi.