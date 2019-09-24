Johnson: Brexit sonrası ABD şirketlerinin önüne kırmızı halı sereceğiz

24 Eylül 2019

ABD ve Kanada'dan iş dünyası liderleri ile kahvaltıda bir araya gelen Johnson, Britanya'nın bir işletme başlatmak ve yürütmek için en dünyadaki en iyi yer olmasını planladığını anlattı.



"Brexit'in bize vereceği tüm bu özgürlüklerin avantajını kullanacağız" diye konuşan Johnson, "Tüm dünyayayı açık bir piyasa istiyoruz. Yarımküredeki en rekabetçi vergi oranlarını ve en nitelikli işgücünü sunmayı hedefliyoruz" dedi.

Britanya, Brexit için detaylı önerilerini sundu

Britanya hükümetinden bir yetkili, İrlanda backstop maddesinin değiştirilmesi için Avrupa Birliği'ne detaylı Brexit tekliflerini sunduklarını ve şimdi AB'nin bu fikirleri ciddi şekilde değerlendirmesini beklediklerini söyledi.



Yetkili, "Biz bazı detaylı önerileri sunduğumuza ve bu süreci ileri götermek için bir adım attığımıza inanıyoruz" diye konuşan yetmili, "Bizim AB'den de görmek istediğimiz bu fikirleri ciddi şekilde değerlendirmesi, ele alması" diye konuştu.