Johnson, hastaneden taburcu oldu

12 Nisan 2020

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Korona virüsüne yakalanarak geçtiğimiz günlerde Başbakanlık konutunda kendisini karantinaya alan Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine 6 Nisan'da yoğun bakıma alınmıştı. Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından St. Thomas Hastanesinden taburcu edilen Johnson, İngiliz basınına yaptığı açıklamada Ulusal Sağlık Servisi (NHS) çalışanlarına teşekkür etti.

Johnson, "Hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de can kaybı 10 bine yaklaştı

İngiltere Sağlık Bakanlığı'ının açıklamasına göre, can kaybı 8 bin 958’den 9 bin 875’e çıktı, vaka sayısı da 5 bin 234 artarak 78 bin 991'ye yükseldi.

Son 24 saatte 12 bin 993 kişiye daha test yapılırken, toplam test sayısı tekrarla birlikte 334 bin 974’e yükseldi.

Ülkede, hafta başında süresi olacak olan kısmi karantinanın uzatılması beklenirken, halkın sokağa çıkılmaması yönündeki uyarıları dikkate almadığı gözlendi.

Kaynak: AA