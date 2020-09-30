Johnson: İç Piyasa Yasası ekonomiyi koruyacak

30 Eylül 2020

Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, teklif edilen İç Piyasa Yasası'nın istihdamı, büyümeyi ve ticareti koruyacağını ve bunun "en önemli konu" olduğunu söyledi.

Johnson, İskoçya Ulusal Partisi üyeleri ile yaşadığı tartışmada, "Bu yasa ile gücü Brüksel'den alarak Edinburgh'a taşıyacak" dedi.

Avrupa Birliği'nin uluslararası hukuku ve Brexit anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ettiği İç Piyasa Yasası geçtiğimiz günlerde Avam Kamarası'nda onaylandıktan sonra Lordlar Kamarası'na taşınmıştı.