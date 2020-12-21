Johnson ile Macron, TIR'lara getirilen kısıtlamayı görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa'nın COVID-19'un daha hızlı yayılan bir türü nedeniyle TIR'ların geçişine izin vermemesine ilişkin Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve sorunun birkaç saat içinde çözülmesini umduğunu söyledi.

Johnson, yeni tür nedeniyle aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülkenin İngiltere ile olan seyahati durdurmasını görüşmek üzere acil durum kabinesini topladı.

Toplantı sonunda açıklama yapan Johnson, İngiltere'nin diğer ülkelerin yeni COVID-19 türüne ilişkin endişelerini anladığını ancak araçta tek başına bulunan bir TIR şoföründen kaynaklanabilecek riskin çok düşük olduğunu savundu.

Macron ile görüştü

Başbakan Johnson, Dover Limanı'ndaki gecikmelerin İngiltere'ye gelen yiyecek ve ilaç sevkiyatının küçük bir miktarını, İngiltere'den Avrupa kıtasına giden malların ise sadece yüzde 20'sini etkilediğini, konuya ilişkin Macron ile "mükemmel" bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Macron'un sorunu çözmeye istekli olduğunu söylediğini aktaran Johnson, durumun "birkaç saat içinde" halledilmesini umduğunu aktardı.