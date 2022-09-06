Johnson, istifasını sundu

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'e istifasını sundu.

Johnson, yaz tatilini İskoçya'daki Balmoral Malikanesi'nde geçiren Kraliçe Elizabeth'le görüşerek istifasını sundu. Johnson'a, eşi Carrie Johnson da eşlik etti.

Görüşmenin yaklaşık 40 dakika sürdüğü belirtildi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Johnson'ın istifasının Kraliçe tarafından kabul edildiği bildirildi.

Johnson'ın ardından yeni Başbakan Liz Truss, Kraliçe'den yeni hükümeti kurma görevini almak üzere Balmoral Malikanesi'ne geldi.

Truss, Kraliçe Elizabeth'le görüşmesinin ardından başkent Londra'ya dönecek ve burada görevindeki ilk konuşmasını yapacak.

Liz Truss'ın bugün yeni kabinesini de açıklaması öngörülüyor.

Boris Johnson, 7 Temmuz'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğini, başbakanlık görevini ise yeni lider seçilene kadar sürdüreceğini açıklamıştı.

Johnson'ın istifasının ardından iktidardaki Muhafazakar Parti üyelerinin yaptığı oylamanın sonucu dün açıklanmış ve Liz Truss 81 bin 326 oy alırken, rakibi Rishi Sunak 60 bin 399 oyda kalmıştı.

Böylelikle, parti içerisindeki liderlik yarışını kazanan Truss, aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı olmaya hak kazanmıştı.