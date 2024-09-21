Johnson & Johnson 3. kez iflasa başvurdu: Kansere yol açtığı iddia edilen pudra davasında son durum!

Johnson & Johnson (J&J), bebek pudrası ve talk ürünlerinin kansere yol açtığı iddialarıyla açılan davalarda, yaklaşık 10 milyar dolarlık tazminat ödemelerini yapılandırmak amacıyla üçüncü kez iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iştiraki Red River Talc, anlaşmayı ilerletmek ve on binlerce davayı sona erdirmek amacıyla Houston’daki federal iflas mahkemesine başvurdu.

62.000 davacı ile karşı karşıya

J&J, 62.000'den fazla davacının bebek pudrası ve diğer talk ürünlerinin asbest içerdiği ve kansere yol açtığı iddialarına karşı savunma yapıyor.

Şirket, bu iddiaları reddetse de tazminat taleplerini durdurmak amacıyla iflas korumasına başvurdu. Şirketin avukatı Erik Haas, anlaşmanın adil olduğunu ve davacıların yüzde 83'ünün bu anlaşmayı desteklediğini belirtti.

Avukatlar arasında anlaşmazlık

J&J'nin iflas stratejisi, bazı avukatlar arasında tartışmaya yol açtı. Anlaşmayı eleştiren avukatlar, şirketin iflas sistemini kötüye kullandığını savunarak, kanser mağdurlarının eksik tazminatla yetinmesini istemediklerini belirtti. Öte yandan, bazı avukatlar anlaşmayı destekleyerek mağdurların bir an önce tazmin edilmesini istiyor.

Yasal engeller ve iflas stratejisi

J&J'nin bu iflas stratejisi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin kararları, önceki iflas girişimlerini reddeden mahkeme kararları ve mali açıdan güçlü şirketlerin iflas korumasından faydalanmasını zorlaştıran yeni yasal düzenlemeler gibi engellerle karşılaşıyor. Şirket, bu engellere rağmen davaları sonlandırmak için 10 milyar dolarlık bir anlaşma yapmayı hedefliyor.