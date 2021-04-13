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Johnson & Johnson aşısı da kan pıhtısı nedeniyle durdurulabilir

AstraZeneca’nın COVID-19 aşısından sonra Johnson & Johnson’ın aşısı uygulamaları da kan pıhtılaşması sebebiyle durdurulabilir.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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ABD İlaç ve Gıda Otoritesi FDA tek dozluk Johnson & Johnson COVID-19 aşısının kan pıhtılaşması vakalarının incelenmesi süresince askıya alınmasını tavsiye etti.

FDA'den yapılan açıklamada ABD'de Johnson & Johnson aşısı olan altı kişide nadir görülen kan pıhtılaşma sorunu meydana geldiği ve bunun aşıyla bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

FDA verilerine göre 12 Nisan itibariyle ABD'de 6,8 milyon kişi Johnson & Johnson aşısı oldu.