Johnson & Johnson aşısı da kan pıhtısı nedeniyle durdurulabilir

ABD İlaç ve Gıda Otoritesi FDA tek dozluk Johnson & Johnson COVID-19 aşısının kan pıhtılaşması vakalarının incelenmesi süresince askıya alınmasını tavsiye etti.

FDA'den yapılan açıklamada ABD'de Johnson & Johnson aşısı olan altı kişide nadir görülen kan pıhtılaşma sorunu meydana geldiği ve bunun aşıyla bağlantısının araştırıldığı belirtildi.

FDA verilerine göre 12 Nisan itibariyle ABD'de 6,8 milyon kişi Johnson & Johnson aşısı oldu.