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Johnson: Karantina yerine yeni önlemler alacağız

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, karantina süreçlerinin tercih edilmediğini ve yeni önlemlerin alıncağını açıkladı.

Johnson: Karantina yerine yeni önlemler alacağız
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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu ancak yeni bir karantina sürecinine girilmesini istemediğini söyledi ve hükümetin yeni önlemler alacağını duyurdu.

COVID-19 vakalarının günlük 6 bine ulaştığı Birleşik Krallık'ta, salgının ikinci dalgası ile ilgili endişeler devam ediyor.

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