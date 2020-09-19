Johnson: Karantina yerine yeni önlemler alacağız
Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, karantina süreçlerinin tercih edilmediğini ve yeni önlemlerin alıncağını açıkladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, COVID-19 salgınında ikinci dalganın kaçınılmaz olduğunu ancak yeni bir karantina sürecinine girilmesini istemediğini söyledi ve hükümetin yeni önlemler alacağını duyurdu.
COVID-19 vakalarının günlük 6 bine ulaştığı Birleşik Krallık'ta, salgının ikinci dalgası ile ilgili endişeler devam ediyor.