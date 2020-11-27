Birleşik Krallık hükümetinin aldığı tedbirler ve gelinen nokta konusunda açıklama yapan Johnson, "Kış ayları zor geçecek ancak aldığımız tedbirler sayesinde virüsün yayılmasını yavaşlattık ve sağlık sisteminin tıkanmasının önüne geçtik" dedi.

Johnson, bahar ayları için ise umutlu olduklarının altını çizdi. ve aşı gelişmeleri ve toplu test planları sayesinde karantina tedbirlerine ihtiyaç kalmayabileceğini belirtti. "Ancak önce kışı atlatmamız gerek" dedi.

Öte yandan Birleşik Krallık'ta hükümetin ilaç piyasası regülatöründen AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen aşının onayı sürecini hızlandırmasını istediği duyuruldu.