Johnson: Salgında ikinci dalga işaretleri görüyorum
Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, Avrupa ülkelerinde COVID-19 salgınının ikinci dalgasına dair işaretler gördüğünü açıkladı.
Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, seyahat eden vatandaşların COVID-19 salgınında ikinci dalga riski taşıdığını belirtti.
Johnson hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçerek, COVID-19 salgınınn ikinci dalgasından etkilenen ülkeleri ziyaret eden vatandaşların vatandaşların ikinci dalga tohumlarını Birleşik Krallık'a getirmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.
Johnson, karantinaların etkilerini her zaman en düşük düzeyde tutmak için çalıştıklarını ekledi.