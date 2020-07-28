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Johnson: Salgında ikinci dalga işaretleri görüyorum

Birleşik Krallık Başbakanı Johnson, Avrupa ülkelerinde COVID-19 salgınının ikinci dalgasına dair işaretler gördüğünü açıkladı.

Johnson: Salgında ikinci dalga işaretleri görüyorum
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Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, seyahat eden vatandaşların COVID-19 salgınında ikinci dalga riski taşıdığını belirtti.

Johnson hızlı ve kararlı bir şekilde harekete geçerek, COVID-19 salgınınn ikinci dalgasından etkilenen ülkeleri ziyaret eden vatandaşların vatandaşların ikinci dalga tohumlarını Birleşik Krallık'a getirmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Johnson, karantinaların etkilerini her zaman en düşük düzeyde tutmak için çalıştıklarını ekledi.

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