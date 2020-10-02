Johnson ve von der Leyen Brexit görüşmeleri için bir araya gelecek
Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ve Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen cumartesi günü Brexit görüşmeleri için bir araya gelecek.
Birleşik Krallık Başbakanlık sözcüsü, Birleşik Krallık Başkanaı Boris Johnson ve Avrupa Komiğsyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Brexit hakkında görüşmek için cumartesi günü bir araya geleceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, görüşmenin müzakereleri değerlendirmek ve gelecek adımları belirlemek adına yapılacağı belirtildi.
Von der Leyen perşembe günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Brexit yasasını ihlal eden İç Piyasa Yasası taslağını onaylama kararı ardından ülkeye resmi bir ihtarname çekildiğini söylemişti.