15 Eylül 2020

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Brexit anlaşmasını ihlal etme planı parlamentodaki ilk oylamayı geçti.

Johnson, ticaret anlaşması görüşmelerinde Avrupa Birliği'nin (AB) "tabancayı masadan kaldırmayı" reddetmesi nedeniyle söz konusu adımın gerekli olduğunu söyledi.

Johnson'ın İç Pazar Yasa Tasarısı parlamentoda dün yapılan oylamada 263'e karşı 340 oyla kabul edildi. İlk oylamayı geçen tasarı üzerinde dört gün daha müzakere yürütülecek. Bu süre içinde parlamenterler tasarıyı tümden değiştirecek değişiklikler yapabilecekler.

Brüksel, daha önce Johnson'ın tasarısı nedeniyle AB-İngiltere ticaret anlaşması müzakerelerinin açmaza gireceğine ve AB'den ayrıldıktan sonra İngiltere'nin zor durumda kalacağına dikkat çekmişti. Eski başbakanları da çiğnemenin ülkenin itibarını zedeleyen sıra dışı bir adım olduğu uyarısında bulundular.

Ancak Johnson, Brüksel'den gelen "saçma" tehditlere karşı koyabilabilmesi için tasarının gerekli olduğunu söyledi.

Anlaşmazlığın nedeni

Tasarıya neden olan anlaşmazlık Birleşik Krallık'ın bir parçası olan Kuzey İrlanda'nın AB'den ayrıldıktan sonraki ticaret statüsünden kaynaklanıyor.

Londra ile Brüksel'in imzaladığı AB'den ayrılma anlaşmasına göre Kuzey İrlanda ile kara sınırı paylaşan AB üyesi İrlanda arasında ticari mal dolaşımı sınır kapıları olmadan yapılacak.

Ancak Kuzey İrlanda ile ondan denizle ayrılan Birleşik Krallık adası arasındaki ticaret bazı sınırlamalara tabi olacak. İngiliz hükümeti bu sınırlamalara karşı çıkıyor.

Bu durumun Birleşik Krallık'ın birliğini tehdit ettiğini iddia eden Johnson oylamadan önce parlamentoda yaptığı konuşmada, "AB bu tabancayı masadan hâlâ kaldırmadı. Artık AB'li mevkidaşlarımızın ülkemizi parçalama gücüne sahip olduklarına inandıkları bir olayı görmezden gelemeyiz." dedi.

AB İngiltere'den söz konusu tasarıyı eylül ayı sonuna kadar rafa kaldırmasını talep etmiş, aksi takdirde yıl sonunda İngiltere ile ticaret anlaşmasının yapılamayacağını belirtmişti.

Bir kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre Avrupa Komisyonu niyetinin ciddi olduğunu göstermek için Londra'daki menkul kıymet takas kurumlarının AB'deki euro kullanan müşteriler için işlem yapmaya devam etmesini sağlayacak kararını erteledi.

Parlamentoda müzakereler sürecek

Johnson'ın başında olduğu Muhafazakar Parti'den bazı parlamenterlerin de tepki gösterdiği tasarı için çok sayıda değişiklik önergesi verilmesi bekleniyor.

Bunlar arasında Muhafazakar Parti'den Bob Neill'in, Brexit Anlaşmasını ihlal eden yetkileri kullanmadan önce parlamentodan onay almasını öngören bir tasarı da bulunuyor.