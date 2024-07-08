Jonathan Haskel: Faiz oranlarının sabit tutulmasını isterim
İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Jonathan Haskel, istihdam piyasasında enflasyon baskısı devam ettiği için faiz oranlarını sabit tutmak istediğini söyledi.
Haber Merkezi
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İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Haskel, "İşgücü piyasası sıkı olmaya devam ediyor ve bunun hala bozulmasından endişe ediyorum. Altta yatan enflasyonist baskıların sürdürülebilir bir şekilde azaldığına dair daha fazla kesinlik olana kadar faiz oranlarını tutmayı tercih ederim" dedi.