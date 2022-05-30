Josep Borrell, Rus petrolüne yaptırımdan umutlu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, AB üyelerinin Rusya'ya karşı içinde Rus petrolünün ithalatının yasaklanmasının da olduğu yeni yatırım paketi üzerinde bir anlaşmaya varacaklarını söyledi.

France Info kanalına konuşan Josep Borrell, "Oy birliği ile karar vermemiz gerekli. Dün öğlen sonra ve bu sabah zorlu müzakereler gerçekleştirdik. Bugün öğleden sonra üye ülkelerin devlet başkanlarına bir anlaşma sunabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Borrell, Macaristan ve diğer doğu Avrupalı üyelerin Rusya'dan petrol alımının yasaklanmasının bu yaptırım paketinde yer almasını engelleyip engelemeyecekleri sorusuna, "Öyle olacağını düşünmüyorum, sonuçta bir anlaşmaya varılacak" yanıtını verdi.