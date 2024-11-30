JP Morgan Tesla'ya açtığı 162 milyon dolarlık davadan vazgeçti

JP Morgan üç yıl önce elektrikli araç devi Tesla aleyhine açtığı ve hisse senedi varant işlemlerine bağlı 162 milyon dolar talep ettiği davadan vazgeçti.

Bloomberg'ün haberine göre; JP Morgan ile Tesla arasındaki anlaşma dün tek sayfalık bir mahkeme dosyasıyla duyuruldu. Taraflar herhangi bir uzlaşma anlaşması açıklaması yaptı.

JP Morgan tarafından 2021 yılında açılan dava 2014 tarihli bir anlaşmaya dayanıyordu. Buna göre; hisseleri belirli bir fiyatın üzerinde işlem gördüğü takdirde Tesla, JP Morgan'a hisse veya nakit olarak bir ödeme yapmak zorundaydı.

Ancak Musk'ın Ağustos 2018'de attığı bir tweet anlaşmayı karmaşık hale getirdi. Tesla İcra Kurulu Başkanı, söz konusu tweet'inde şirketi hisse başına 420 dolardan özelleştirmeyi düşündüğünü ve “finansmanı güvence altına aldığını” söylemişti.

JPMorgan, Tesla'nın hisselerinin oynaklığı da dahil olmak üzere varantların işlem fiyatını ayarlama takdirine sahip olduğunu söyledi.

Tesla karşı dava açtı

Tesla daha sonra JP Morgan'ın tweet'ten yararlanarak 1,9 milyondan fazla varantın işlem fiyatını düşürdüğü iddiasıyla karşı dava açtı.

Bankanın açtığı davayı anlaşmanın kötü niyetle ihlali olarak nitelendirdi.

Eylül ayında davaya bakan Manhattan mahkemesi JP Morgan aleyhine bir karar vermişti.

Kararda, ABD Bölge Yargıcı Paul Gardephe, bankanın sözleşmenin ihlali iddiaları lehine ve Tesla'nın iddiaları aleyhine duruşmadan önce karar verme talebini reddettmişti.