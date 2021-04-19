JP Morgan topa girdi, Avrupa’da saha karıştı

CEYHUN KUBURLU

Dünya futbol endüstrisi bugüne kadar görülmemiş bir krizle karşı karşıya. Avrupa’nın 12 dev kulübü UEFA’nın kulüplerin haklarını koruyamadığını gerekçe göstererek Şampiyonlar Ligi’ne karşı ‘Avrupa Süper Ligi’ni kurdu. İlk yıl 3.5 milyar Euro gelir planlayan Avrupa Süper Ligi’nin arkasında ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan olduğu belirtiliyor. UEFA ise bu ligde mücadele edecek futbolcuların kariyerlerini bitirmekle tehdit ediyor. Ancak tüm bu tehditlere rağmen Avrupa Süper Ligi Başkanı ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez, maçların Ağustos ayında başlayacağını duyurdu.

Süper lig neden kuruldu?

Avrupa’da mevcut turnuvaların kalite ve sıklığı bir süredir tartışma konusuydu. Kurucu kulüpler, birkaç yıldır Avrupa’daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu gözleniyordu. Ancak UEFA’nın oluşturmayı planladığı yeni sistemde dev kulüplerin talepleri ilgi görmedi. Bunun sonucunda da Avrupa Süper Ligi kuruldu. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3.5 milyar Euro ödenecek ve bu paranın da ilk yıl JP Morgan tarafından finanse edileceği belirtiliyor.

Şampiyonlar Ligi’nin iki katı kazanç

Avrupa Süper Ligi (ESL) kurucu takımlara her yıl düzenli olarak minimum 250 milyon Euro’luk gelir vaat ediyor. Bugün Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olan bir kulüp 100 milyon Euro’luk gelire ulaşıyor. Avrupalı kulüplerin arkasındaki güç sadece JP Morgan mı bilinmez ama kulüpler bu gelirlere ulaşabileceklerini ve Şampiyonlar Ligi’nden daha çok kazanacaklarına inanıyor.

UEFA’nın hantallığı

İngiliz basını Avrupa Süper Ligi’ne her ne kadar karşı çıksa da, şu yorumlarda bulunuyorlar: “Avrupalı kulüpleri bu sürece yönelten konuların başındaki tabii ki ekonomi geliyor. Ancak burada birçok kırılma anı, Avrupalı Kulüplerin bu kararı almasında etkili oldu. Bugün Premier Lig’in UEFA’dan daha çok para kazandığı düşünülüyor. Yeni dünyada UEFA’nın dijitalleşmeden ve yeni sponsorluklardan uzak durduğu ve bu alanda Avrupalı kulüplerin daha az kazandığı varsayımı yapılıyor. Yani Avrupalı Kulüpler, Amerikan Futbolu, NBA ve Formula 1 gibi organizasyonlar kadar gelir elde edilebileceği ancak UEFA’nın hantal bir kurum olması nedeniyle de bu gelirin bir türlü gerçekleşemediğinden yakınıyorlar.”

Yeteri kadar zaman yok

Avrupa Süper Ligi’nin kurulması da kolay olmayacak. 4 ay sonra maçların oynanması planlanıyor. Ancak bu maçların oynanabilmesi için de yüzlerce şirket kurup, dünya geneline yayılmanız gerekiyor. En basit örneklerinden birisi yayın ihalesi. Avrupa Süper Ligi’nin Ağustos ayında başlaması için bugün itibariyle yayın ihalesinin tamamlanmış olması gerekiyor. Türkiye’den Amerika’ya kadar yüzlerce ülkede şirketler ve organizasyonlar kurulması gerekiyor. Böylesine dev bir organizasyon için binlerce kişinin de işe alınması eğitimlerden geçmesi ve güvenlik çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Uzmanlar, Avrupa Süper Ligi’nin tüm bunları yapabilmesi için 4 aydan daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu dile getiriyor.

UEFA’dan kontratak

UEFA, son dakika karşı bir hamle yaparak 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

KİM, NE TEPKİ VERDİ? UEFA: Gülünç bir girişim. Bunu durdurmak için mümkün olan tüm tedbirleri alacağız. Yeni ligde oynayan oyuncular yerel ligler ve Avrupa liglerinden men edilebilecek. Ülkelerinin milli takımlarında forma giymelerine izin verilmeyecek.



FIFA: Uluslararası futbol yapılarının dışında kalan bu ‘kopuk ligi’ onaylamıyoruz. Her iki tarafı da 'sakin ve yapıcı diyaloğa' davet ediyoruz.



TFF: Avrupa Süper Ligi girişimi asla kabul edilemez.



İngiltere / Boris Johnson: Avrupa Süper Ligi planı futbola büyük zarar verir ve futbol yetkililerinin buna karşı harekete geçmesini destekliyoruz...



Fransa / Emmanuel Macron: Fransız kulüplerinin spordaki birlik ve sportif liyakat ilkesini tehdit eden bu organizasyona katılmama kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Galatasaray iddiası

İngiltere’de yayın yapan The Sun, 10 Mayıs 2020 tarihli özel haberinde bu organizasyon için çalışmalar yürütüldüğünü bildirmiş, Avrupa devlerinin yanısıra Avrupa Süper Ligi’nde “Celtic, Ajax, Galatasaray hatta Kızılyıldız gibi dünya çapında taraftarları olan kulüpler de düşünülüyor” ifadelerine yer vermişti.