JPMorgan: Altın fiyatları üç yılda ikiye katlanabilir

JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların hisse senetlerine karşı korunmak için altına yönelmesinin fiyatları üç yıl içinde yüzde 110’a kadar artırabileceğini öngörüyor.

Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki JPMorgan ekibine göre, altın fiyatlarındaki son düşüş perakende yatırımcıların değil, vadeli işlemlerde kâr realizasyonu yapan algoritmik fonların hareketlerinden kaynaklandı.

Bankacılık dışı yatırımcıların portföylerinde altına ayırdıkları payın şu anda yüzde 2,6 seviyesinde olduğu belirtilirken, bu oranın yüzde 4,6’ya çıkması durumunda fiyatların iki katına çıkabileceği hesaplanıyor.

Goldman Sachs ise 2026 sonu için altın fiyat hedefini 4.900 dolar/ons seviyesinde koruyarak, merkez bankaları ve kurumsal yatırımcılardan gelen güçlü talebin sürdüğünü vurguluyor.