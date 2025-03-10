JPMorgan, Euro Bölgesi için 2025 büyüme tahminini yükseltti

JPMorgan, büyümenin 0,1 puan artarak yüzde 0,8'e yükselmesini bekliyor. JPM, 2026 yılı için ise 0,3 puanlık artışla yüzde 1,2'lik bir büyüme bekliyor.

JPM ekonomistleri cuma günü yayınladıkları bir notta, “Bu revizyon öncelikle Almanya'dan kaynaklanıyor, ancak aynı zamanda bölgenin geri kalanında yayılma ve biraz daha gevşek maliye politikası nedeniyle biraz daha güçlü bir büyüme bekliyoruz” dedi.

Aynı notta JPMorgan, daha önce 25 baz puanlık indirim öngörüsüne kıyasla ECB'nin Nisan ayında faiz indirimine gitmesini beklemediğini belirtti. Aracı kurum bu yıl Haziran ve Eylül aylarında olmak üzere sadece iki faiz indirimi bekliyor.