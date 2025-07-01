JPMorgan, Tesla'nın kâr tahminlerini aşağı çekti

JPMorgan, Tesla'nın 2025'in ikinci çeyreğinde araç teslimatlarının piyasa beklentilerinin altında kalabileceğini açıkladı. Kurumun değerlendirmesine göre, piyasanın 392 bin adetlik teslimat beklentisine karşın, Tesla'nın bu dönemde yaklaşık 360 bin araç teslim etmesi öngörülüyor. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 19'luk bir düşüş anlamına geliyor.

"Güçlü bir toparlanmaya ihtiyaç duyulacak"

JPMorgan, şirketin yılın tamamına ilişkin teslimat hedefleri için "önemli risk" taşıdığını belirtti. Açıklamada, yılın ikinci yarısında bu hedeflerin tutturulabilmesi için alışılmadık ölçüde güçlü bir toparlanmaya ihtiyaç duyulacağı vurgulandı. Ayrıca, satın alınabilirliğe yönelik sıkıntılar ile potansiyel elektrikli araç (EV) vergi teşviklerinde yaşanabilecek kesintilerin Tesla üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekildi.

Banka, bu gelişmelere bağlı olarak Tesla'nın hisse başına kâr tahminlerini de aşağı yönlü revize etti. 2025 için daha önce 2,07 dolar olarak açıklanan kâr beklentisi 1,75 dolara, 2026 tahmini ise 2,85 dolardan 2,40 dolara indirildi.