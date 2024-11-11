JPMorgan: Trump'ın ilk 2 yılı oldukça etkili olabilir

J. P. Morgan'da İsviçre kurumsal servet yönetimi başkanı olan Gratzer, "Trump'ın politikasında gerçekten fark yaratan şeylerden biri kripto ile ilgiliydi, bu yüzden bunun nasıl sonuçlanacağını görelim. Bu tamamen yeni bir şey olabilir ve kimse bunun ne anlama geleceğini bilmiyor. Şu anda bizim gibi bankalar için faydalı olduğu açık olan deregülasyon hakkında çok fazla konuşma var, ancak yine de görmemiz gerekiyor" dedi.

Birçok kişi, Trump'ın vergi indirimleri de dahil olmak üzere politika vaatlerinin ekonomik büyümeyi hızlandırmasını ve kredi verenler için yeni işler yaratmasını bekliyor.

Gratzer, Trump'ın vergileri azaltma planlarının kilit önemde olduğunu söyledi. "Eğer bir şirketin hissesini satın alırsanız, açıkçası gelecekte elde edecekleri kazancı eksi vergiyle satın almış olursunuz. Vergi daha düşükse, hisse fiyatınız daha yüksek olur. Sanırım geçen hafta gördüğümüz biraz da buydu.