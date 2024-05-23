JPMorgan: Türkiye çıktı açığı üçüncü çeyrekte negatife dönecek

Bloomberg HT’de yer alan habere göre JPMorgan, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini belirtti.

Yayımlanan raporda, yılın ilk yarısı itibariyle, ücretlerdeki artışların ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile hala aşırı ısınmış göründüğü belirtildi.

"Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3. çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak" denilen raporda, böyle bir gelişmenin 2024'ün 2. yarısında ve 2025'te enflasyondaki düşüşü ve cari denge düzelmesini destekleyeceği söylendi.

Öte yandan JPMorgan 2024 GSYİH büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükselttiğini açıkladı.