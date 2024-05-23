  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. JPMorgan: Türkiye çıktı açığı üçüncü çeyrekte negatife dönecek
Takip Et

JPMorgan: Türkiye çıktı açığı üçüncü çeyrekte negatife dönecek

JPMorgan ekonomisti Fatih Akçelik yayımladığı raporda, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini kaydetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bloomberg HT’de yer alan habere göre JPMorgan, Türkiye ekonomisinin 2021’in birinci çeyreğinden bu yana ilk kez negatif çıktı açığına doğru ilerliyor olabileceğini belirtti.

Yayımlanan raporda, yılın ilk yarısı itibariyle, ücretlerdeki artışların ve depremle ilgili kamu harcamaları nedeniyle ekonominin yüzde 1,2'lik çıktı açığı ile hala aşırı ısınmış göründüğü belirtildi.

"Koordineli para ve maliye politikası sıkılaştırması, 3. çeyreğinden itibaren negatif çıktı açığı dönemini başlatacak" denilen raporda, böyle bir gelişmenin 2024'ün 2. yarısında ve 2025'te enflasyondaki düşüşü ve cari denge düzelmesini destekleyeceği söylendi.

Öte yandan JPMorgan 2024 GSYİH büyüme tahminini yüzde 2,7'den yüzde 3'e yükselttiğini açıkladı.

Türk piyasaları ‘rönesans anının’ eşiğindeTürk piyasaları ‘rönesans anının’ eşiğindeDünya

 

Timothy Ash, Bakan Şimşek'i 'rönesans adamı' olarak tanımlarken, Türk ekonomisini övdüTimothy Ash, Bakan Şimşek'i 'rönesans adamı' olarak tanımlarken, Türk ekonomisini övdüEkonomi

 