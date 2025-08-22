JPMorgan: Ukrayna'da 2026'ya kadar barış olasılığı düşük

JPMorgan'ın gelişmekte olan piyasalar ve politika stratejistleri, Ukrayna'da bu yıl içinde tam bir ateşkes ya da barış anlaşmasının mümkün görünmediğini, kısmi ateşkes ihtimalinin de giderek zayıfladığını bildirdi.

Bloomberg News'un aktardığı değerlendirmede, stratejistler, "2026 yılında barışa giden bir yol bulunabileceğini umuyoruz, ancak bunun olasılığı yüksek değil" ifadesine yer verdi.

"Zelenskiy toprak konusunda esneklik gösterebilir"

Açıklamada, Ukrayna'nın bazı başlıklarda taviz verebileceği, hatta Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy'nin dile getirdiği gibi toprak konusunda dahi esneklik gösterebileceği, ancak ülkenin egemenliği ve ulusal varlığı söz konusu olduğunda geri adım atmayacağı vurgulandı.