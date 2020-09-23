JPMorgan varlıklarını Brexit öncesinde Almanya'ya taşıyacak
JPMorgan'ın Birleşik Krallık'taki varlıklarını Brexit öncesinde Almanya'ya taşıyacağı belirtildi.
Bloomberg'in haberine göre, Uluslararası yatırım bankası JPMorgan'ın Birleşik Krallık'ta bulunan 200 milyar euroluk varlıklarını, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışı öncesinde Almanya'ya taşıyacak.
Konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, JP Morgan varlıklarını 2020 sonuna dek Frankfurt'ta bulunan şubesine aktaracak.
Jp Morgan'dan ocak ayında gelen açıklamada, bankanın Brexit sonrası planları dahilinde, Paris şubesinin önemli ölçüde büyüyeceği belirtilmişti.
AB bankacılık gözlemci kuruluşu temmuz ayında, bankaların Brexit'i öne sürerek AB faaliyetlerini artırmayı hedeflediklerini açıklamıştı.
Uluslararası danışmanlık şirketi EY geçtiğimiz yıl açıkladığı tahmininde Brexit öncesinde, Birleşik Krallık'tan yaklaşık 1 trilyon dolar değerinde varlığın Avrupa'ya taşınacağını öngörmüştü.