JPMorgan: Yapay zeka abartıdan gerçek uygulamaya geçti

JPMorgan'ın Küresel Yatırım Bankacılığı ve Birleşme-Satın Alma Başkanı Kevin Brunner, yapay zekanın spekülatif tahminlerden somut uygulamalara geçiş yaptığını belirtti.

Brunner, Bloomberg'e verdiği röportajda "Abartıdan gerçek uygulamaya ve ölçeklendirmeye geçtik. Buradaki her şirket uzun vadeli stratejilere odaklanıyor. Sürecin henüz erken aşamalarındalar" dedi.

'Her müşteri tablodaki konumunu düşünüyor'

Yapay zeka teknolojilerinin birleşme ve satın alma faaliyetlerini etkilediğini, şirketlerin de bu noktada pazar konumlarını da değerlendirdiğini ifade eden Brunner, "Bu durum tüm müşterilerimizi etkiliyor. Konuştuğumuz her müşteri tablodaki konumunu düşünüyor. Uzun vadeli stratejik hedefler belirliyorlar. Değişen ortama nasıl uyum sağlayacaklarını planlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Şirketlerin rekabet dengeleri değişiyor

Sermaye erişiminin birleşme ve satın alma faaliyetlerini engellemediğini söyleyen Brunner, şirketlerin büyük ölçekli anlaşmalar yaptığını ve kendilerini satranç tahtasında yeniden konumlandırdığına dikkat çekerek, konsolidasyonun da kaçınılmaz olduğunu belirtti.