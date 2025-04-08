JPMorgan'dan Fed'e uyarı! Faiz indirimi beklenenden önce gelebilir

JPMorgan Sabit Getirili Ürünler Küresel Başkanı Bob Michele, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), finansal piyasalarda artan dalgalanmalar nedeniyle planladığı takvimden önce faiz indirimine gitmek zorunda kalabileceğini ifade etti.

Bloomberg’e konuşan Michele, mevcut piyasa koşullarının ciddiyetine dikkat çekerek, yaşanan çalkantının 1987'deki borsa çöküşü, 2008 finansal krizi ve 2020'deki pandemi kaynaklı krizle benzer boyutta olduğunu söyledi. Michele’e göre, geçmişte bu tür durumlarda Fed hızlı faiz indirimleriyle piyasaya müdahale etmişti ve benzer bir yaklaşımın şimdi de gerekebileceğini dile getirdi.

“Faiz indirimini Mayıs toplantısına erteleyecek lüksleri yok” ifadesini kullanan Michele, mevcut şartların Fed’i daha erken bir adım atmaya zorladığını belirtti.

Powell temkinli mesajlar vermişti

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell geçen hafta yaptığı açıklamada faiz indirimleri konusunda aceleci olmayacaklarını vurgulamış, enflasyonun yüzde 2 hedefine düşmeden böyle bir adımın atılmayacağını belirtmişti. Powell, “Zamanımız var” demişti.

Michele ise bu yaklaşımı eleştirerek, “Uzun vadeli gecikmelerden söz ediyorlar; yani, 'Kazaya kadar bekleyelim, sonra tepki veririz' diyorlar. Bu yaklaşım bana hiç mantıklı gelmiyor” şeklinde konuştu.

Beklentiler değişiyor

7 Mayıs'taki Fed toplantısında faiz indirimi ihtimali piyasalarda yüzde 40’ın üzerinde fiyatlanırken, bazı yatırımcılar ekonomik koşullardaki bozulmanın hızlanması halinde bu adımın daha da erkene çekilebileceğini düşünüyor.