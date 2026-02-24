JPMorgan’dan güçlü ilk çeyrek sinyali: Dimon göreve devam edecek

JPMorgan Chase CEO’su Jamie Dimon, bankanın başındaki görevini “birkaç yıl” daha sürdürmeyi planladığını açıkladı.

New York’ta düzenlenen yatırımcı günü etkinliğinde konuşan Dimon, CEO’luk sonrası dönemde de birkaç yıl yönetim kurulu başkanı olarak görev alabileceğini ifade etti.

Banka yönetimi, yılın ilk çeyreğinde yatırım bankacılığı ücretleri ile piyasa gelirlerinde güçlü bir artış beklendiğini duyurdu. Bu görünüm, son dönemde yazılım ve teknoloji hisselerinde yaşanan satış dalgasının birleşme ve satın alma (M&A) işlemleri ile halka arz planlarını baskılayacağına yönelik endişeleri kısmen hafifletti.

JPMorgan, yatırım bankacılığı ücretlerinin ilk çeyrekte yüzde 10-19 aralığında artmasını öngörüyor. Bankanın ticari ve yatırım bankacılığı eş CEO’su Doug Petno, yıla güçlü bir başlangıç yapıldığını belirterek, işlem hacimlerinin geniş tabanlı ve canlı seyrettiğini söyledi. Petno, M&A tarafında stratejik motivasyonların güçlü olduğuna dikkat çekerek, volatiliteye rağmen birçok işlemin ilerlemeye devam edeceğini vurguladı.