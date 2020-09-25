Julius Baer Almanya'ya 162 milyon dolar ödeyecek
İsviçre Yüksek Mahkemesi, bankacılık kurumu Julius Baer'i Almanya'nın talebi üzerine, ülkeye 162 milyon dolar ödemeye mahkum etti.
Firma, Alman Yeniden Birleşmeyle İlgili Özel Görevler Federal Ajansı'nın 2005 yılında Julius Baer tarafından satın alınan eski Cantrade bankası aleyhine açılan soruşturma üzerine, Almanya'ya 162 milyon dolar ödeme yapacak.
Almanya'nın araştırması, Doğu Almanya'da 1990 ve 1992 yılları arasında bir dış ticaret firmasının hesabından gerçekleştirilen yetkisiz para çekimleri sebebiyle yapıldı.